José Manuel Parada, manda un mensaje a 'Y ahora Sonsoles' tras haber sido operado de urgencia: "Hemos llegado a tiempo"

José Manuel Parada ha sido intervenido de urgencia debido a una infección en la vesícula. El incidente ocurrió mientras se encontraba visitando a su familia en El Bierzo, donde repentinamente experimentó un dolor abdominal agudo que requirió atención médica inmediata.

El televisivo tenía este martes programada una aparición en Y ahora Sonsoles, que ha tenido que ser cancelada debido a su "delicado" estado de salud. En un breve mensaje dirigido al formato, ha expresado su preocupación por su condición actual: "Sé que estáis preocupados por mi estado de salud. Yo también lo estoy".

Sin embargo, ha anunciado que está siendo sometido a varias pruebas médicas, que hasta el momento indican resultados alentadores: "Me están haciendo pruebas en el día de hoy. Parecen que están siendo pruebas positivas que me están quitando el miedo que he tenido durante todos estos días".

Por último, el comunicador se ha despedido optimista: "Parece ser que hemos llegado a tiempo y la infección no ha tocado el páncreas, que era lo más preocupante y la cosa puede solucionarse más facilmente. Tendréis muy pronto noticias mías".

El presentador, quien atraviesa este difícil momento en el mismo hospital donde su padre falleció, deberá permanecer varios días bajo observación médica para su recuperación completa.