José Luis Vidal: "El entretenimiento no está reñido con el rigor"

Este gallego de 38 años se llama José Luis, aunque todo el mundo le conoce por su primer apellido, Vidal. Es periodista por vocación y durante los últimos años ha acercado la actualidad y el entretenimiento a los madrileños en las noches de Telemadrid. Desde hace unos meses trabaja como reportero en el programa Cuatro al día de Mediaset pero la enfermedad del presentador titular, Fernando de la Guardia, le ha llevado a ocupar su puesto junto a Verónica Dulanto.

¿Mucha gente ya le conoce, pero quién es José Luis Vidal?

Un periodista por vocación que, en todo momento, quiso ser reportero y que, a pesar de los consejos paternos de que estudiara Derecho, hice caso omiso y decidí ser periodista. Soy muy inquieto, casi hiperactivo, asiduo al deporte a niveles casi patológicos y con una estabilidad sentimental.



¿Se ha arrepentido de desoír a su padre?

No, nunca he considerado que tuviera que dedicarme a otra cosa. Creo que uno de los motivos de mi convencimiento es que he tenido la suerte de que, a día de hoy, este oficio me ha regalado momentos magníficos. Además, la otra posibilidad era ser futbolista y ya me dijo mi padre que había sido un tuercebotas y que no tenía nada que hacer.



¿Qué significa para usted Cuatro al día?

Lo primero que supone es el paréntesis que necesita Fernando de la Guardia para recuperarse. Para mí, con toda la honestidad del mundo, eso es lo más importante. Me ha tocado presentar por necesidades del programa y lo haré lo mejor posible a la espera de que Fernando vuelva absolutamente recuperado.



¿El directo es la motivación de un presentador?

Para mí, sí lo es. El directo tienes que llevarte las cosas suficientemente preparadas para que no te pillen con el pie cambiado. Pero esa sensación de no tener ningún tipo de red de protección, es una de las cosas que más me gusta. Siempre he dicho que si tuviera que estar en un programa que no fuera diario y en directo, me costaría adaptarme.



¿Hay algo en lo que no se vea haciendo en esta profesión?

Ya no.



Eso significa que ha tenido muchos prejuicios.

Sí, no te voy a mentir. En algún otro formato que he participado me pregunté si era idóneo para un periodista hacer según qué perfomances. Sin embargo, una voz autorizada me dijo que un periodista puede ser muy polivalente y que el entretenimiento no está reñido con el rigor.



¿Es presentar la meta final del periodista?

Para mí ha sido siempre ser periodista. Hago mías las palabras que dijo María Rey en una reunión reciente: soy un reportero que está presentando. El periodista es periodista y luego puede tener una función concreta en un programa, pero la esencia es la misma: contar historias. Yo he pasado de ser reportero a ser presentador y luego volver a ser reportero para volver a ser presentador. No tiene que ser necesariamente un proceso lineal.



¿Qué opinión le merece la prensa rosa?

No me disgusta, pero la sigo poco. Es un tipo de contenido que demanda el público y, por lo tanto, merece todos los respetos. Como en todos los sectores, hay prensa que se ejerce con mayor responsabilidad y con menos.



¿Dentro de usted no hay un cotilla escondido?

Por supuesto, y quien diga que no lo tiene, está mintiendo.



¿Alguna vez se despoja de su papel de periodista?

Tengo complicado eso de quitarme el disfraz porque cuando llego a casa veo contenidos que me interesan por mi trabajo. Además, Claudia, mi chica, se dedica a esta misma profesión y nos contamos nuestras cosas.



Su historia de amor es muy particular, se conocieron trabajando…

Sí, el amor puede surgir en cualquier sitio. Nosotros trabajábamos en la misma cadena pero no compartíamos redacción: ella es realizadora y yo soy periodista. Nos conocimos en el trabajo pero nos enamoramos fuera de él. Es más, hasta que yo no me fui de allí, no fue público, pero tampoco fue un amor clandestino.



Está claro que Claudia es su gran pasión pero también siente debilidad por las motos…

Sí, soy motero por su culpa. Cuando nos fuimos a vivir juntos trajo su moto a casa y empecé a utilizarla y me di cuenta de que me gustaba mucho. Me compré una moto más grande y me evade mucho.



Cuando viaja en ella, ¿qué piensa?

Suelo ir con cuidado porque me da miedo. La madre de mi chica trabajaba en el hospital de parapléjicos de Toledo y muchos pacientes son motoristas. La moto da una sensación de libertad que con el coche no puedes tener.



¿Es usted muy miedoso?

Miedo por regla general no tengo. He quemado muchas veces las naves a nivel profesional, por ejemplo, y nunca he tenido sensación de miedo.



Su otra pasión es UVE, su perra, ¿qué relación tiene con ella?

Hasta que no he tenido perro siendo adulto no he podido saber cuanto amor puedes sentir por un perro. Es una raza muy nerviosa (Braco de Weimar) pero UVE es muy tranquila. Ahora mismo para mi chica y para mí es lo mejor que tenemos en casa. Hubo un momento, después de Filomena, que tuvo una pequeña cistitis y le dio fiebre. Le costaba salir de casa pero, aunque con dificultad, me seguía. Hablándolo con mi padre me dijo: 'Es un perro, te seguirá al fin del mundo'. Ahí es cuando te das cuenta de su incondicionalidad.



Ha hecho mención a su padre en varios momentos, ¿qué significa para usted?

Es mi referente. Es de otra generación, es muy culto, considera que uno de los principios básicos por los que se tiene que regir todo es la meritocracia. Ha superado baches que han demostrado que es fuerte y valiente. Hay una particularidad en todo esto y es que mi padre ha dejado de ser mi padre para ser mi amigo. Traspasamos esa línea y hablamos de todo con absoluta normalidad. Mi padre tiene una señora al lado, que es mi madre, que es la representación total de la ausencia de miedo. Los dos son muy importantes para mí.