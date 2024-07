José Luis Ábalos recibe un bonito gesto colectivo en 'Todo es mentira': "¿Quieres que te demos un abrazo?"

Este lunes, Todo es Mentira ha vivido un momento lleno de buen humor protagonizado por José Luis Ábalos, quien ha compartido sus reflexiones sobre la victoria de la selección española en la Eurocopa.

Durante su intervención, el exministro ha destacado que el fútbol fomenta valores importantes como "la competición sana, el juego limpio, las reglas, los afectos y el no resentimiento".

El también tertuliano ha enfatizado la importancia de estos principios en la sociedad, subrayando la capacidad del deporte para unir a personas de diversos orígenes.

Al referirse a jugadores como Nico Williams, ha señalado que la diversidad en el equipo nacional refleja una España inclusiva y sin prejuicios. "Vemos que ese problema entre los jugadores no existe, porque se abrazan y se dan afecto, por lo tanto, no hay esas reservas que otros mantienen en la sociedad", ha explicado.

Las palabras del político han despertado una reacción inesperada y divertida entre los colaboradores. Virginia Riezu, entre risas, ha preguntado a su compañero: "¿Quieres que te demos un abrazo todos?"

La respuesta no se ha hecho esperar. En un alarde de camaradería, todos los presentes se levantaron y rodearon a Ábalos, brindándole un abrazo colectivo mientras de fondo sonaba la canción We Are the World.