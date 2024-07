Jorge Pérez, Marta Peñate y Sofía Suescun se enfrentan en las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Las nominaciones de Supervivientes All Stars son cada vez más tensas. Sofía Suescun volvió a ganar el collar de líder por segunda semana consecutiva, por lo que no podía ser nominada y, además, debía desempatar y nominar directamente a un compañero.

"La semana pasada nominé a la persona que me estaba atacando, pero luego tuve un runrún que no me dejaba tranquilidad", explicó sobre su anterior nominación directa a Marta Peñate. "No la voy a nominar", confirmó.

La chica tenía que desempatar entre Alejandro, Logan y Marta, dado que todos obtuvieron un voto cada uno. "Logan se queda fuera, y a Marta no la voy a tocar, así que Alejandro", decidió Sofía. Al nominado no le sentó mal el fallo.

"Nomino directamente a Jorge, porque me ha sentado bastante mal el discurso populista que ha hecho", decía sobre la opinión del hombre sobre la tarta de cumpleaños de Sofía. "Si no te gusta mi forma de pensar, es problema tuyo", le respondió.

Jorge, Alejandro y Bosco son los nominados de #SVAllStarsGala4 🔥



📲 Entra en la App de @miteleonline y VOTA ya para SALVAR a tu favorito pic.twitter.com/3JJLCiLykl — Supervivientes (@Supervivientes) July 11, 2024

Sofía aprovechó para contraatacar: "Tú también caes en tentaciones". Esto hizo que Marta Peñate se sumara al conflicto. "Estás todo el día echando en cara el pasado", le dijo, antes de acabar el programa. De esta forma, los nominados fueron Bosco, Jorge Pérez y Alejandro Nieto.