Jorge Pérez decidió abandonar el gran juego para conseguir el tridente dorado, el cual le hubiera dado la gran ventaja de salir de la lista de nominados o cambiar a otro compañero en caso de haber ganado. Esto fue motivado por una lesión que sufría el concursante.

"Pido disculpas, porque yo no soy de rendirme", pidió perdón en primer lugar tras abandonar. "He sentido que se me partía la espalda, el equilibrio no es mi fuerte y no quiero abrirme la cabeza", se lamentaba. "El juego es perfecto, yo asumo mi responsabilidad", añadió.

Jorge Javier Vázquez intentó animar al concursante, aunque respetó su decisión por la lesión tan grave. "No he visto a nadie abrirse la cabeza aquí", le dijo el presentador. "Yo prefiero que sea otra persona, que yo ya me he roto el culo", contestó, simpático.

Esto fue el hecho, pero la consecuencia fue aún más divertida. Anabel Pantoja, desde el plató, quiso comentar la situación con el presentador: "Es que duele mucho el hueso cuqui". Jorge Javier le hizo repetir lo que acababa de decir, porque no daba crédito. "¡Es el coxis!", le explicó.

"Te juro que pensaba que me estabas vacilando", le decía entre risas Vázquez a la colaboradora. "Es que yo le digo así", se justificó Anabel, que también reía, como todo el plató. Tras el momentazo, todos empatizaron con la lesión de coxis del concursante.