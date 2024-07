Este martes, Jorge Javier Vázquez recibió en su nuevo programa, El Diario de Jorge, a Carmen, una mujer que superó el cáncer de mama. Durante la emotiva entrevista, Carmen compartió su gratitud hacia su novio Davide y su hijo Joaquín, quienes la apoyaron en sus momentos más difíciles.

Carmen recordó cómo en 2013 le diagnosticaron la enfermedad: "Fue una noticia abrumadora (...) Lo primero que pensé fue en la muerte y me asusté muchísimo". En aquel entonces, mantenía una relación de dos años y medio, pero su pareja decidió abandonarla tras su segunda quimioterapia: "Me quitaron el pecho y él me dijo que no quería estar más conmigo. Me lo tomé bastante mal, con tristeza".

A lo largo del proceso, su hijo Joaquín, de 16 años en ese momento, se convirtió en su apoyo incondicional. "Nunca se vino abajo delante de mí. Me acompañaba y era como mi hombre", relató Carmen, destacando cómo él se rapó el cabello junto a ella y la cuidaba en los peores días tras el tratamiento.

En el plató, madre e hijo se fundieron en un bonito abrazo. Mientras formulaba una pregunta, Jorge Javier se conmovió hasta tal punto que se le quebró la voz, disculpándose con lágrimas en los ojos. "Uf, perdón", declaró.

Además, Carmen sorprendió a Joaquín al revelar que se había tatuado su inicial cerca del corazón. Tal y como explicó, ella tomó esta decisión porque su descendiente también tiene una marca de tinta en forma de crucifijo con el nombre de su descendiente.

Acto seguido, apareció Davide, el actual novio de Carmen, quien relató cómo lo conoció mientras aún estaba enferma: "No es fácil decirle a alguien que acabas de conocer: 'Tengo cáncer, me falta un pecho y estoy en tratamiento".

Para sincerarse, Carmen envió una fotografía mostrando su torso desnudo. Davide explicó que esa imagen no lo desconcertó en absoluto. "No me impactó; estaba muy guapa. Es guapísima", expresó. La entrevista concluyó con una declaración de amor de Carmen hacia Davide: "Contigo volví a poder desnudarme, tanto de ropa como de alma. Te quiero", seguida de un tierno beso.