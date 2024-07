Este lunes, Jorge Javier Vázquez volvió a ser el anfitrión de las tardes de Telecinco con el estreno de El diario de Jorge, un programa donde se compartirán las historias de diversos invitados. Durante la emisión, el presentador aprovechó la ocasión para mostrar una parte especial del plató y rendir un sentido homenaje a sus dos galgos fallecidos.

En el rincón denominado "el reservado", un espacio destinado para citas amorosas que se realizarán cada viernes, Jorge Javier expresó: "Vamos a hacer un busco pareja y entonces en el reservado estamos aquí un poco como en casa. Para buscar pareja siempre se necesita un poquito de calor".

Posteriormente, se levantó y señaló dos figuras de la raza de sus mascotas. "Aquí he encontrado muchísimo calor porque he visto dos figuras de galgos. Me voy a sentir como en casa y espero que por muchísimo tiempo", manifestó.

El televisivo cogió dos collares y los colocó en las estatuillas, dando a conocer a sus queridos compañeros. "Aquí tengo a Cartago, que fue el primer galgo que tuve yo y el primer galgo que se me fue", mencionó con nostalgia.

Seguidamente, presentó a su otra mascota: "Y aquí tengo a mi Lima, que no deberíamos tener galgos preferidos pero todos los tenemos. Lima fue mi galga favorita, ya no está con nosotros. Aquí los tengo para que me den muchísima suerte".

A pesar del emotivo momento, Jorge Javier no perdió su singular humor al enfrentar una pequeña complicación al encajar el último complemento. "El agujero me cuesta a mí encontrarlo siempre", bromeó.