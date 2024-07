Jorge Javier Vázquez, el presentador favorito de Mediaset: "Soy lo que soy gracias a 'Sálvame"

Tras estar una temporada alejado de la cadena televisiva, Jorge Javier Vázquez comienza a recuperar el peso que ha tenido durante años en Mediaset España. Además de Supervivientes, el catalán estará al frente de Gran Hermano 19 y de dos nuevos formatos: Hay una cosa que te quiero decir y El diario de Jorge, que se estrenará el próximo lunes 29 de julio.

El presentador, que asegura estar en su mejor momento, ha hablado de sus nuevos proyectos a través de una entrevista a Informalia, y ha indicado que fue Sálvame el que lo catapultó a lo más alto.

"Sálvame para mí ha sido el programa que ha hecho que yo me creyera presentador. Me ha hecho crecer, investigar, explorar... me ha dado muchísimo profesional y personalmente. Soy lo que soy fundamentalmente gracias a Sálvame", reconoce el presentador de Telecinco.

"También era un programa terriblemente duro, durísimo para todos y desgastaba muchísimo", relata el comunicador, subrayando el desgaste que supuso para él y sus colaboradores: "Vivíamos a un ritmo tan frenético que no nos daba tiempo a asimilar lo que estaba sucediendo. Me he dado cuenta de que me he pasado 15 años de mi vida sin pensar".

Por ello, Jorge Javier tiene claro que ha cumplido con Sálvame: "Me dio muchísimo, pero yo también le di muchísimo, estamos a la par", y no cabe duda de que Mediaset sigue apostando por el televisivo para seguir dirigiendo sus reality shows.

"Yo soy el ejemplo de lo que es la televisión. Quien quiera saber cómo funciona que se fije en mí. En la pantalla, cuando llega el momento, todo desaparece de golpe", ha comentado el catalán.