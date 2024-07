Este miércoles, Jorge Javier Vázquez protagonizó un curioso momento en su nuevo programa El diario de Jorge. Durante la emisión, dos amigos, Nico y Mely, que hasta ahora solo se habían conocido a través de las redes sociales, tuvieron la oportunidad de verse cara a cara por primera vez. Lo particular de la situación fue la forma en que se llevó a cabo el encuentro.

Para impresionar a Mely, el presentador organizó un peculiar montaje en el que Nico se hizo pasar por un cadáver en una camilla, cubierta con una sábana. "Esto da un poquito de impresión. Esto es el sitio al que cuanto más tardemos en llegar mejor porque este es un sitio frío como la muerte", comentó.

Acto seguido, el televisivo bromeó sobre la supuesta defunción de Nico: "Pese a todo vuestra amistad está muy viva, pero él está ya en la morgue (...) Cuando la palmes sentirás que estás así".

Posteriormente, Mely, que ha estudiado tanatopraxia, entró al plató sin saber lo que le esperaba. Jorge Javier, siguiendo a raja tabla el guion, le dijo: "Tú tienes una relación especial con los muertos, pero aparte te estás dedicando a algo que tiene que ver con ellos (...) Vamos a hacer una demostración de tanatopraxia" .

Mely destapó la sábana y se encontró con Nico. "¡No me lo puedo creer! Me voy a emocionar y todo. Te has muerto aquí y todo. Ya no me separo de ti", exclamó boquiabierta mientras lo abrazaba.

La sorpresa dejó a Mely sin palabras. "Me he quedado en shock", aseguró. Finalmente, Jorge Javier le preguntó a Nico cómo se sintió mientras aguardaba tapado, a lo que él respondió con humor: "Es precioso, hay un sol y una brisa muy agradable".