Jorge Fernández cuenta su experiencia tras contraer Lyme: "Aún no se ha ido y a veces los síntomas vuelven. Hay que investigar más"

En el año 2020, la pandemia de la Covid-19 llegó a nuestro país de manera imparable y, mientras estábamos confinados en casa para evitar que la pandemia se extendiera sin control alguno, Jorge Fernández luchaba contra otra enfermedad: el Lyme, provocado por la picadura de una garrapata.

Este lunes, el presentador de La ruleta de la suerte ha conectado en directo con Espejo Público, desde donde ha contado cómo fue la convivencia con el Lyme: "Aquí todavía se sabe muy poco de la enfermedad de Lyme y hay muchos médicos que ni siquiera saben lo que es. A mí me decían que era fibromialgia, pero no lo era".

Acerca de la detección de la enfermedad, el presentador ha explicado: "Tardan mucho en diagnosticarla porque no hay muchos médicos especializados en esto. Además, para dar con ella hay que pasar por unos test muy especializados y caros que tienen un 95% de eficacia. No es tan fácil reconocer una enfermedad de Lyme. Empiezas a estar muy cansado, a tener mareos, a estar irritable... Te hacen un montón de pruebas y hasta que llegan al Lyme... Al menos ahí sabes que tienes una solución. En mi caso, tardaron tres años en saber que tenía Lyme".

"Una médico me decía el otro día que cada vez se están diagnosticando más casos de garrapatas. Pero yo estoy seguro de que cada vez hay más gente con Lyme y no lo sabe. Es una bacteria que se mete dentro de la célula y adopta su forma. El principal problema es que tu sistema inmunológico no detecta que esa célula no es tuya", ha agregado Fernández.

"Yo todavía tengo síntomas como el dolor de articulaciones y de estómago. Mi médico me dijo que la mayor medicina contra el Lyme es no tener estrés, porque el estrés afecta al sistema inmunológico. En teoría, es una enfermedad crónica, pero si te cuidas puedes estar mejor. En cuanto yo tengo más estrés o más viajes, lo noto. Hay que darle muchas vueltas al Lyme e investigarlo porque todavía no se sabe todo lo que significa y el principal problema es que no se diagnostique porque no sirve cualquier antibiótico para combatirla", ha recalcado el presentador de Antena 3.

Asimismo, respecto al diagnóstico rápido por parte de los pacientes, Jorge Fernández ha destacado: "Si tú ves que tienes una picadura o una mancha que es muy típica en la garrapata tienes que ir rápidamente al médico y dar con alguien que sepa de Lyme para que te lo detecte y te mande el antibiótico; el problema es que yo no noté la picadura. Te puede picar cien veces una garrapata y no tener Lyme. En mi caso, tuve la mala suerte de que la garrapata estaba infectada y por eso me pasó el Lyme. Yo perdí 13 kilos, pero puedes acabar en silla de ruedas".

Por su parte, el matinal también ha contactado con el doctor Mariano Bueno, experto en Lyme que, además, padeció la enfermedad hace años y ha logrado eliminar la bacteria por completo de su cuerpo: "Hay muchísima gente que tiene Lyme en España y la mayoría están sin diagnosticar".

El experto ha explicado qué hay que hacer para retirar las garrapatas tanto en humano como en animales: "Hay unos ganchos que ya están en comercialización. Lo que no hay que hacer, en ningún caso, es usar unas pinzas normales ni las uñas, ni echar agua oxigenada ni gasolina ni nada. Si todavía tienes síntomas, Jorge, es porque la enfermedad todavía no está eliminada del todo y hay que rematarlo".