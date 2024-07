Jordi González visita 'Ni que fuéramos' y revela la oferta de trabajo que TVE le hizo a Belén Esteban

Este lunes, Ni que fuéramos ha vivido una atípica jornada con una inesperada visita que ha dejado perplejos a los colaboradores. Jordi González, acompañado de Rocco Steinhäuser, ha acudido al plató del formato, provocando el asombro y la alegría de los presentes. Cabe destacar que este encuentro no ha sido fruto del azar, ya que Javier de Hoyos, compañero de González en D Corazón, ha sido el encargado de organizar la sorpresa.

"Tenía muchas ganas de veros porque hacía mucho que no coincidíamos, aunque yo os he visto por la tele. Me gusta mucho el plató", comentó el presentador. Después, aseguró que tiene aprecio por los antiguos trabajadores de Mediaset.

El televisivo también reveló que TVE mostró un gran interés en trabajar con Belén Esteban: "No sé si ella os lo ha dicho, pero ha tenido muchas propuestas de La 1 en el último año. Que yo sepa, al menos tres. Le propusimos colaborar en D Corazón, pero estaba en Miami y me dijo que a la vuelta hablábamos. También estuvo en lo del baile cuando ocurrió lo de la expresidenta, y eso detonó la bomba cuando ya estaba firmado el contrato".

Al anunciar que el formato inaugurará su segunda temporada el 2 de septiembre, González compartió reflexiones sobre su trayectoria en la televisión: "Haced lo que os salga del corazón. Cuando uno está en un dilema y tiene ante sí dos opciones, seguro que si vas por la que te dicta el corazón, aciertas. La tele también es así. Yo soy un enamorado de esto, pero también me he sentido decepcionado alguna vez, aunque pocas".

En cuanto a decepciones profesionales, declaró con franqueza: "No tengo problemas con nadie. En 40 años de profesión solo tengo tres o cuatro personas que se han portado mal conmigo".

Finalmente, González recordó un momento relacionado con 'la Princesa del Pueblo' durante la final de GH VIP 3, la cual él presentaba: "Quedaba menos de un minuto de emisión y Toño Sanchís, detrás de la cámara, le decía que no con el dedo". Según contó el presentador, el motivo de la negativa de Sanchís era porque se había percatado de que su exrepresentada tenía la intención de donar el premio.

Esteban, por su parte, aseguró que volvería a participar en el concurso de Telecinco. "No me arrepiento de haberlo hecho. Lo pasé mal en el programa, pero creo que fue el único. Con 50 años, me he dado cuenta de que, si hubiera otro, iría. Ojalá hubiera otro porque ahora estoy esperando", admitió la tertuliana.

Además, reveló la curiosa manera en la que Paolo Vasile la acogió a su vuelta: "¿Sabéis cómo me recibió cuando acabó el reality? De rodillas. Me dio las gracias por el concurso que había hecho y por la audiencia".