Jordi González le dedica un contundente mensaje a Alejandra Rubio: "Te vas a arrepentir"

Alejandra Rubio lleva siendo noticia varios días, exactamente desde que, hace una semana, anunciara su embarazo en las páginas de la revista ¡Hola!

La hija de Terelu se situaba en el centro del foco mediático del que, de momento, sigue sin bajarse. Tampoco lo han hecho su chico, Carlo Costanzia, y su madre, Terelu, que coincidieron este viernes, por primera vez, en un plató de televisión.

Antes, la joven había comentado en una entrevista a Pilar Vidal que tiene "miedo" de que su hijo se crie en una "sociedad que está podrida". "Es muy bestia esto, pero hay una parte de la sociedad que está muy mal y me da mucha pena", comentó la colaboradora.

Palabras que tuvieron su réplica en Jordi González, excompañero de plató de su madre en D corazón, de TVE. "Alejandra, hay dos palabras de las que te vas a arrepentir: 'sociedad y podrida'. De verdad, te vas a arrepentir, porque no es justo. No es justo que tú, desde tu posición, hables de una sociedad podrida. A ti no te trata tan mal la sociedad", le dedicó el catalán.

Ante la posibilidad de que las palabras de Rubio fueran una crítica a los medios y los reporteros que cubren la información del corazón, el presentador señaló: "No hables así de todo lo que te rodea, que no es solamente la gente que busca una foto. También te rodea el público, gente que se despierta a las cinco de la mañana. ¿Sociedad podrida? No", concluyó.