Jordi González carga contra Íñigo Onieva y su restaurante por un plantón a 'D corazón': "Es tonto"

Europa Press via Getty Images

Solo un día antes de que D corazón fuera a acudir al restaurante de Íñigo Onieva para hacer un reportaje para comprobar las críticas dispares que está recibiendo, el local, in extremis, canceló la visita.

"Este programa está bastante decepcionado con Íñigo Onieva", revelaba Anne Igartiburu este pasado fin de semana, explicando lo sucedido. "Nos dijeron que ellos ya tienen una clientela fiel, que vuelve una y otra vez al restaurante, por lo que no quieren abrir la veda a que se genere más ruido negativo a causa de esta entrevista", contaba, por su parte, su compañera Clara Rivas. "Si no tienen miedo de nada y creen que su restaurante es maravilloso, ¿por qué no nos dejan hacer un reportaje?", añadió la redactora.

Entonces, Jordi González, muy molesto, arremetió contra el restaurante por el plantón: "Quien haya respondido así es tonto, tonta o tonte. Es una malísima respuesta porque da por hecho que los vamos a decepcionar. Pronostico que, antes de medio año, nos van a pedir que vayamos y, entonces, nosotros ya tendremos algo que hacer".

Alba Carrillo, en plató, también lanzó una pulla hacia el marido de Tamara Falcó: "Al menos ya hay algo fiel en torno a Íñigo Onieva, que es su clientela".

Tras este ensañamiento, el presentador bromeó con el resultado y todo lo que se estaba diciendo en plató: "¿Veis? No hacía falta hacer un reportaje para poneros a parir".