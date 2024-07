Jonás, en First Dates: "Si existiera Jesucristo hoy en día, estaría con la gente gay"

En un primer momento, a Jonás Félix no le parecía su tipo, pero le dio una oportunidad. Así comenzó su cita hablando de su edad o sobre sius aficiones. Así, Jonás confesó su pasión por la Semana Santa, ya que toca el tambor en una cofradía, algo que Félix no entendía, pues él no sabía que era esa. Por eso, no dudó en explicarle todo lo relacionado con la religión: "Yo creo en Cristo, creo que hubo una persona, aunque no sé si fue el hijo de Dios, yo ahí no voy a entrar".

"Fue una persona importante y que, por injusticias, se le hizo lo que se le hizo", comenzó a explicar Jonás, "se rodeaba de gente humilde, protegía a las prostitutas. 'Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra', qué mensaje tan contundente y guapo". Y es que, para él, si "Jesucristo hoy existiera, estaría con la gente gay".

Así, aunque él no se considera parte del colectivo, sabe que están "socialmente repudiados" y por eso "Jesucristo siempre va a estar al lado del necesitado, de las prostitutas, de los leprosos. Como lo hacía en su época lo haría ahora". Por eso, no le parece correcto que por ser gay no pueda casarse por la iglesia.

Así, continuaron con su conversación más allá de la religión, hablando de sus pasiones y de sus experiencias sexuales. Una cena de lo más entretenida que ha acabado con la esperanza por parte de ambos de poder volver a verse en una segunda ocasión.