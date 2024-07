Jonás, en 'First Dates': "Me gustan los hombres como Miguel Ángel Silvestre"

"Para conquistar a tu cita lo que tienes que hacer es ser original, y no hay mayor originalidad que ser uno mismo. Así de fácil y así de complicado", afirmó Carlos Sobera antes de la cita de Jonás y Félix este martes en First Dates.

El primero en llegar fue el maño, que apuntó: "Soy de las personas que, o se me quiere, o se me odia. Punto medio no hay porque o te gusto, o te caigo mal".

"Me considero del montón de los majos. Ni de los guapos, ni de los feos", admitió entre risas antes de hablar de la duración de sus relaciones con el presentador: "Lo máximo que he estado han sido cuatro años", admitió.

Jonás y Félix, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Félix, un argentino afincado en Barcelona: "En el sexo soy bueno porque doy besos de amante. A estas alturas de mi vida, si no doy buen sexo, no serviría de nada", comentó en su presentación.

Al verle, el zaragozano admitió que "me van más los hombres que van al gimnasio, como Miguel Ángel Silvestre. Por pedir, que no quede. Yo hablo de mis gustos y luego... lo que la vida me ponga".

Ya sentado en la mesa, mientras cenaban, hablaron de sus gustos, aficiones y antiguos amores, en busca de temas en común para averiguar si tenían futuro como pareja.

Al final, tras la velada, Jonás reconoció que sí que le gustaría tener una segunda cita con Félix porque "considero que es un mozo que merece la pena conocer". El argentino, por su parte, coincidió con él: "Quiero darle la oportunidad de que me conozca más".