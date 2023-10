Jonan Wiergo revela su sueldo en 'Supervivientes 2023': "La televisión de este país nunca ha valorado a los 'influencers'"

Los salarios de programas de televisión como Supervivientes siempre son un misterio para aquellos que no forman parte de la burbuja de la televisión. Pero el influencer Jonan Wiergo no ha tenido problema en hablar sobre su sueldo en Supervivientes 2023 y del tema de los cachés en estos programas.

En la entrevista para el podcast B3tter aseguró que el dinero semanal que cobraba estaba muy alejado de lo que normalmente reciben las personas en televisión y, sobre todo, aquellas con un caché elevado: "Lo que yo ganaba en Supervivientes creo que eran 2.500 euros a la semana. Quítale Hacienda, representación y quítale todo porque me quedaban 800 euros".

El creador de contenido explicó que el salario depende del perfil, y añadió que "lamentablemente la televisión de este país nunca ha valorado a los influencers" y, por esa razón, son los que menos caché cobran.

"La gente que se dedica a televisión decía: 'Vamos a pagar menos al influencer porque tampoco va a funcionar tanto a nivel de audiencia ni lo va a conocer tantísima gente'. Entonces éramos a los que menos pagaban", aclaró Jonan Wiergo, asegurando que él era uno de los que menos cobraban "por una experiencia que ha sido realmente muy guay".

En respuesta a una de las preguntas de uno de los presentadores del pódcast, hizo referencia a su empresa y su trabajo en campañas como influencer: "Me volvía loco porque no sabía cómo estaban mis empleados ni cómo estaba nada. Cuando vine, me encontré con problemas que sigo arrastrando a día de hoy".

Añadió que considera que el dinero que le pagaron por esa experiencia es muy bajo, teniendo en cuenta las condiciones en las que pasan en torno a tres meses: "2.500 euros es un sueldo muy alto de una persona, pero estamos hablando de que es muy perjudicial para la salud y de que a nivel mental es una puta locura estar con 30 gramos de arroz y dos trozos de coco al día durante 4 meses, que el puto tiempo no pasa".

No negó que le encantó la experiencia, pero considera que es más adecuada para personas con alto caché en la televisión que para aquellos que, como él, no llegan de este medio: "Para un personaje público que realmente no se dedica a la televisión, si lo haces por la experiencia, de maravilla, al igual que lo he hecho yo, que lo habría hecho gratis. Eso le viene bien a una persona que se ha dedicado a la televisión durante muchos años y les pagan unos cachés de 20.000 pavos".