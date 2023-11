Este jueves se ha vivido un momento tenso en Espejo público cuando Joaquín Torres ha abandonado el plato, "para siempre", indignado por cómo se estaba hablando de él en el programa y las decisiones que estaba tomando la dirección. Tras su marcha, el arquitecto se dirigió a Instagram para emitir un comunicado.

Fue el miércoles cuando Nando Escribano habló de los famosos que tenían seguidores "comprados" o "inactivos", y hablaron de rostros como Mariló Montero o Joaquín Torres, que en ese momento no estaban en plató. Por ello, este jueves, cuando ya estaban allí, tanto Susanna Griso como Escribano han pedido disculpas y han retirado la palabra "comprar".

Sin embargo, este perdón no ha sido suficiente para el llamado 'arquitecto de los famosos', que ha estallado contra Espejo público: "No quiero que se me compare con Carmen Lomana o con Camila, como se llame esta niña. Es que jugar conmigo así, que me he prestado hasta a meterme en una palangana porque me fiaba del programa... Esto es hacer espectáculo con los colaboradores".

Tras esto, el arquitecto ha asegurado que tomaría las "medidas" que considerase oportunas por el daño causado a su honor y se ha marchado del programa: "Me voy para siempre. Acepto tus disculpas, pero no quiero estar en este programa".

"No confío en la dirección"

Después de su abandono, Joaquín Torres ha enviado un comunicado a través de su Instagram, donde ha estallado contra el programa: "Me voy de Espejo público por dar información falsa sobre mi perfil de Instagram. Me voy por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace".

"En contra de la opinión de mucha gente que me quiere, acepté con ilusión colaborar en ese programa, pues soy muy fan de Susanna Griso y además me apetecía mucho ayudar a competir contra la mañana de Telecinco", ha asegurado, haciendo hincapié en competir contra la productora de Ana Rosa Quintana y contra ella misma, pues sostiene que "habría ayudado a Villarejo" a intentar destruirle. "Me hacía especial 'ilusión' aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque de Espejo público".

"Pero si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no", ha opinado, en referencia a Sálvame, formato que dirigió anteriormente Díaz junto a David Valldeperas.

"Ellos juegan con el poder que les a una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos", ha criticado. "Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión".