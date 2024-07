Joaquín Prat y Victoria Federica, clientes del popular mercadillo de Majadahonda: "Acompaño a mi madre y es un goce"

El mercadillo de Majadahonda se ha convertido en uno de los más populares de Madrid. Sin embargo, los vecinos han comenzado a quejarse por el ruido y la suciedad que dejan los vendedores ambulantes. Este martes, Vamos a ver se ha desplazado a la localidad madrileña para conocer cómo se sienten tanto los comerciantes como los clientes del mercadillo.

Antes de contactar con la reportera, Joaquín Prat ha señalado que su madre es una de las clientas habituales del mercadillo, a lo que otros colaboradores han apuntado: "Suele acudir no solo la madre de Joaquín Prat, sino también influencers como Victoria Federica".

"Mi madre va muchísimo desde hace años. Yo la he acompañado en alguna ocasión y lo cierto es que, desde mi punto de vista, como cliente es un goce", ha destacado el presentador del matinal de Telecinco.

Asimismo, Vamos a ver ha podido hablar con Ana Caminis, concejal de empleo y comercio, quien ha explicado: "Desde el Ayuntamiento lo que hemos querido hacer es una mejora, vamos a ampliar el espacio y zona de puestos. Ahora están conviviendo los peatones con los coches que están pasando, algo que crea inseguridad, que es lo que queremos evitar. Vamos a peatonalizar esta zona en las fechas que hay mercadillo para convertirla en una zona segura para este mercadillo en el que se presentan tantísimas personas".

Por su parte, Miguel, vecino y comerciante, ha señalado: "En un principio, yo creí que a cinco metro de mi tienda iba a poner un puesto y hoy me he enterado de que es a unos ocho metros, evidentemente, la cosa va cambiando. El tema de la seguridad es muy importante, viene mucha gente y hay robos por esta calle. En mi puerta han llegado a orinar, huele fatal... El ruido también es importante porque están desde las 5:00 horas haciendo ruido".

"En mi caso, el Ayuntamiento sabe que me dedico a los toldos y subo y bajo herramientas. Si hay dos días a la semana que me evitan el poder llevar mi mercancía... He solicitado una plaza y han tardado tres años en contestarme. Ningún vecino quiere un enfrentamiento con los comerciantes, hemos estado muchos años conviviendo, ya ha habido amenazas por parte y espero que haya paz", ha sentenciado Miguel.