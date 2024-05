Joaquín Prat, sobre la atenuante de cultura gitana en la violación y embarazo de una menor: "Se carga el principio de igualdad"

Este martes, Vamos a ver se ha hecho eco del caso en el que la cultura gitana ha servido como atenuante para el violador de una niña. La Justicia pedía para él 37 años de prisión, pero esta pena se ha visto reducida a solo ocho años de cárcel.

Ante esto, tanto Patricia Pardo como Joaquín Prat, presentadores del matinal de Telecinco, han aportado su opinión con respecto a las constantes violaciones a la menor y los tres embarazos que tuvo entre los 12 y los 15 años.

"Si tú agredes a una menor, la dejas embarazada en tres ocasiones, da a luz en tres ocasiones, te piden 37 años de cárcel, pero si eres gitano y esta niña era su mujer, accede voluntariamente, se le reduce la pena a ocho años de prisión", ha comentado Patricia Pardo.

"Esto, básicamente, lo que hace es venirse a cargar el principio de igualdad que tenemos ante la ley todos los españoles. Obligaciones, por supuesto, y también derechos. Todos tenemos las mismas obligaciones", ha señalado Joaquín Prat.

"Que tú digas que, en la cultura gitana, las uniones de pareja se producen a edades tempranas para justificar que un mayor de edad ha violado en tres ocasiones a una menor de 12, 13 y 15 años, además, del maltrato habitual, no lo puedo entender. Es la primera vez que escucho lo de la cultura gitana como atenuante", ha agregado el presentador.

Muy molesta, Pardo ha apuntado: "Entiendo que aquí, quien actúa de oficio es la persona que asiste a la niña cuando da a luz porque en estas tres ocasiones era menor de edad. Entonces, la edad de consentimiento de 16 años nos da exactamente igual porque como ella es gitana y es su marido, no pasa absolutamente nada. ¿Dónde están las gitanas feministas? ¿Por qué no salen a reivindicar este tipo de cosas? ¿Por qué la ley que nos ampara al común de los mortales no les sirve a ellos? ¿Por qué hay que hablar con cierto miedo o pudor cuando tratamos a gente de etnia gitana? ¿No queremos normalidad para todos? Pues que se establezca también en la ley".