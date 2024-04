Joaquín Prat carga contra la ley del menor: "Ampara a asesinos y es profundamente injusta con las víctimas"

Con tal solo 18 años, Jesús fue apuñalado y apaleado hasta la muerte por una pandilla de jóvenes a escasos metros de su vivienda. Este viernes, el Juzgado de Menores de Sevilla ha dado comienzo al juicio contra el menor implicado en el asesinato de Jesús que tuvo lugar en la noche de Halloween de 2022.

Desde que ocurrieron los hechos, el detenido se encuentra ingresado en un centro de menores. Este viernes, Vamos a ver ha hablado en directo con el padre de Jesús, que ha pedido justicia y una modificación de la actual ley del menor.

Tras escuchar su testimonio, Joaquín Prat ha estallado: "Es una auténtica basura, una ley que ampara a asesinos y que se basa en dar una segunda oportunidad a aquellos que no se la dieron a las personas que asesinaron. No sé qué tiene que pasar para que alguien se siente a modificar una ley que es profundamente injusta con las víctimas".

"El que lleva un arma blanca es un desgraciado que lo que va a hacer es utilizarla en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Es un delincuente y no puede ser que lleves un arma blanca y se quede todo en una sanción administrativa ridícula. El que lleva un arma blanca es para utilizarla y, por lo tanto, hay que empapelarlo como se merece", ha agregado el presentador de Telecinco.

"No sé si hay que hacerlo con una condena menor y que cuando la vuelvas a liar te metan en el hotel reja para que te lo pienses cada vez que llevas una de esas herramientas para arrebatar vida. Te matan a un hijo y el sistema no para de joderte la vida para que no puedas pasar página", ha sentenciado Joaquín Prat.