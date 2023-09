Joaquín Leguina, en 'La mirada crítica': "El PSOE ya no es lo que era. Me gustó mucho lo que planteó Feijóo"

La primera sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha dejado momentos para el recuerdo. Así, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, fue escogido por el PSOE para defender los valores socialistas en el Congreso.

Sin embargo, la negativa de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno en funciones a intervenir en el debate fue muy criticada por la bancada popular, quienes tacharon al socialista de "cobarde". Una situación que obligó a Francine Armengol a pedir silencio y respeto para el gobierno.

Asimismo, este miércoles, La mirada crítica ha contactado en directo con Joaquín Leguina, miembro del PSOE hasta 2022 y primer presidente de la Comunidad de Madrid, quien ha comentado su opinión sobre el discurso de los políticos del que fue su partido.

De esta manera, respecto a la afirmación de Feijóo de que "el PSOE ya no es lo que era", Leguina ha destacado: "Me gustó mucho lo que ha planteado. Es un demócrata, se expresó como una persona de centro-derecha normal y me gustaron, en especial, sus respuestas".

Sin embargo, la intervención de Puente no ha recibido el mismo aplauso por parte del expolítico: "Cuando subió a la tribuna y empezó a hablar lo quité porque me dio asco. ¿Cómo puede representar este tipo al partido socialista en el que yo he vivido durante tantos años?".

"El problema del PSOE es que ha desaparecido. Un partido tiene que tener elementos para discutir y Sánchez no tiene bases para hacerlo. Pero es imposible argumentar dentro de cualquier partido estar en manos de unos separatistas que quieren romper el país", ha sentenciado Joaquín Leguina durante su conexión con el matinal de Ana Terradillos.