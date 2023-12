Joaquín le pregunta sin censura a Leo Harlem: "¿Te molesta que te digan que tienes humor de ‘cuñao'?"

El humorista Leo Harlem fue uno de los invitados del programa vivencial y de entrevistas que el exfutbolista Joaquín protagoniza en Antena 3, El Novato, en el que trata de meterse en la piel de diversos profesionales.

El mundo de los monólogos era el tema de la última emisión de El Novato y un consagrado profesional como Harlem fue uno de los que le dio las claves al exfutbolista. Durante la charla no solo se habló de humor, sino también de fama y de asuntos personales.

Pero en un momento dado, con el tema del humor, sus límites y la supuesta censura existente, Joaquín le lanzó la pregunta a Leo Harlem sin tapujos: "¿Te molesta que te digan que tienes humor de 'cuñao'?".

"No me molesta, yo no lo veo como una crítica porque precisamente es el humor que quiero hacer, prefiero ir de 'cuñao' que de 'echao pa lante' y que te critiquen por otras cosas", explicaba el humorista.

"Se critica en general todo. Yo me autocensuro, en el sentido de que hay temas de los que podría hablar, pero no me compensa que a la gente le genere tensión, el humor es para relajarse y reírse", explicaba sobre cómo elige sus temas.

"La gente ya tiene sus problemas fuera del teatro y cuando viene quiero que se partan el pecho y se den con el codo y digan 'mira, este es como tu primo, o como el jose'", hacía ver.

Leo Harlem aseguraba que los temas de los que no habla son "la política, el sexo... cosas con las que no se mete en líos, aunque puede hacer un guiño". A él le gusta "lo que se pone de moda, como cosas de comer, el deporte, la vestimenta...".