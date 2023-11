Joana Sanz dice que no se va a divorciar de Dani Alves y habla sobre la víctima de su marido: "Yo solo pienso en mí"

La modelo Joana Sanz, mujer de Dani Alves, se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para hablar de cómo está la relación con su marido, que permanece en la cárcel, acusado de un delito de agresión sexual como presunto autor de la violación de una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona en diciembre del año pasado.

"Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento", ha manifestado Sanz en el programa ¡De viernes!.

La modelo se ha mostrado resignada en seguir adelante con el matrimonio con Alves ante la negativa del futbolista brasileño: "Él me dijo que hiciera lo que quisiera, que no me iba a dar el divorcio y después yo dije, 'pues así seguimos", ha recordado.

A pesar de ello, ha enfatizado a continuación que sigue apoyando a su marido. "Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos", ha dicho.

En este sentido, prosigue Joana Sanz, "nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está, independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá", ha insistido.

Respecto a las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre Alves, no ha querido entrar a responder si cree o no al futbolista. "Los temas judiciales prefiero no tocarlos", ha dicho en un primer momento, al tiempo que ha descartado que ninguna otra mujer haya contactado con ella por supuestas infidelidades de su marido.

Al preguntarle si piensa en la presunta víctima de la violación, Sanz ha asegurado que ella ha optado ahora mismo por pensar en sí misma. "Pienso en mí porque, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Además, es un tema que está en manos judiciales, no voy a alimentar más el juicio mediático que se está haciendo, lo resolverán quienes lo tengan que resolver", ha zanjado.