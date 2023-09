Jesulín de Ubrique hace llorar a Daniel Illescas tras una gran bronca por no haberle elegido en una prueba de 'MasterChef'

Una de las pruebas de la última entrega de MasterChef Celebrity provocó una gran bronca en el plató, a cuenta del enfado que Jesulín de Ubrique mostró por no haber sido favorecido por uno de sus compañeros más afines, Daniel Illescas.

En la prueba había que reconocer unas hierbas aromáticas por el olor, de forma que el primer concursante iba diciendo nombres de plantas hasta que fallaba, para luego elegir al concursante que lo intentaría a continuación. De esta manera, ser de los primeros era fundamental, pues era más fácil identificar las plantas más conocidas, pues las más raras iban quedando para los concursantes del final.

Ahí se originó el conflicto, pues cuando le tocó a Daniel en lugar de elegir a Jesulín, como él esperaba, eligió para que le sucediera a Blanca Romero, a pesar de que el extorero le hizo gestos a Daniel para que dijera su nombre.

"Me sentí un poco decepcionado con mi amigo Dani. Me ha sentado como una patada en la barriga", decía el torero. Daniel acabó por pedirle perdón y darle un abrazo, tras lo que, lejos de dejar el tema estar, Jesulín insistía: "Tienes que controlar esas cosas". "No lo he hecho con maldad, ni lo he pensado", decía Daniel, ya con los ojos llenos de lágrimas.

La reacción y el enfado de Jesulín hizo que sus compañeras saltaran, sobre todo Blanca Romero, que le dijo que va a ser un "viejo cascarrabias" y Toñi Moreno, que le abroncaba a su vez desde la galería.

"No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que no me cogen estaría todo el día enfadada", espetaba y como Jesulín hacía amago de interrumpirla, la presentadora le cortaba en seco: "déjame hablar, que estás acostumbrado a mandar". "Dani lleva todo el día nervioso", le excusaba Toñi Moreno.

"Yo no tengo que pedir perdón ni a Dani ni a nadie", insistía después Jesulín. "Que aprenda de los disgustos", aseveraba el extorero sobre su compañero de concurso.

La bronca acababa con humor, pues Jesulín aseguró que no le guarda rencor a Daniel: "Prefiero que se vaya Toñi antes que él", decía entre risas de todos, a lo que la presentadora también respondía jocosa: "No te voy a dar esa satisfacción, voy a pelear para que te vayas antes que yo y te voy a decir como va a terminar esto: voy a ir a tu casa a cenar porque soy amiga de tu mujer y no te voy a mirar a la cara", decía bromeando.