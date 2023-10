Jessica Bueno se sincera en 'GH VIP 8' sobre Fran, su hijo con Kiko Rivera: "Irene Rosales es también como una madre para él"

La modelo Jessica Bueno se ha sincerado en la casa de Guadalix con su compañera Susana Bianca acerca de su relación con Kiko Rivera y el hijo que tienen en común.

La concursante de Gran Hermano VIP 8 y el DJ se conocieron en 2011 en Supervivientes, donde se hicieron muy amigos. Al salir del programa, Kiko Rivera se declaró públicamente y comenzaron una relación llena de idas y venidas. Jessica se quedó embarazada y, meses después del nacimiento de su único hijo en común, la pareja decidió separarse.

Hablando con Susana Bianca, Jessica le cuenta cómo comenzó su relación con el hijo de Isabel Pantoja en 2011: "Yo era una niña, él me cuidaba y me llevaba a todos los lados, estaba siempre con él, me hacía reír un montón. Luego, hubo un momento que él ya estaba enamorado de mí y me dijo que si solo le veía como un amigo era mejor no vernos. Me dio tanto dolor oír eso... Y entonces, pasó".

Jessica asegura que actualmente tiene una buena relación tanto con Rivera como con su actual pareja, Irene Rosales: "Solo tengo contacto con ellos. Irene es como si fuese también una madre para mi hijo, lo quiere mucho".

La modelo habla también de su hijo Francisco: "El mayor tiene el mismo color de ojos que yo, tiene un carisma... Se parece mucho a su padre en la forma de ser, quiere hacer siempre reír a los demás. Tú le ves y dices: 'es su padre'". Añade que ella siempre ha querido que Kiko Rivera y su hijo tuvieran relación.

"Cuando me separé de su padre era un bebé de tres meses, él desde que tiene uso de razón sabe cómo es la relación. Mi hijo es como si tuviese dos padres, él sabe quién es su padre, pero sentimentalmente tiene otro padre también porque él se ha criado con mi exmarido", le comenta a Susana Bianca, haciendo referencia a Jota Peleteiro, con el que estuvo casada siete años, hasta que se separaron en 2022.

La concursante Laura Bozzo también se interesa por la conversación y le pregunta acerca de la relación entre su hijo Francisco e Isabel Pantoja: "Cuando era pequeño se iba allí con ellos, adora a Agustín y a su abuela Isa".