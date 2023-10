Jessica Bueno revela las consecuencias de su divorcio de Jota Peleteiro: "Estuve dos meses en cama"

Ha sido uno de los divorcios más sonados de este 2023 que ya encara su recta final. Jessica Bueno y Jota Peleteiro pusieron punto final a su matrimonio después de diez años juntos y dos hijos en común.

Aunque la modelo, que actualmente concursa en GH VIP 8, sostiene que no está preparada para dar detalles, sí ha hablado de la ruptura en el concurso.

"Nuestros hijos no se merecen que se debata quién es su madre y quién es su padre", señaló la modelo, una de las concursantes de la casa con más apoyo por parte del público. Jessica dejó claro, además, que se sintió "un poco humillada porque la lealtad significa bastante" para ella. Así, aunque no habló de terceras personas, señaló que "los actos" de su ex ya lo han hecho" por ella.

Actos y situaciones que hicieron que Esta situación hizo que Bueno entrara en un proceso depresivo que se ha tenido que tratar con psicólogos.

"Yo estuve dos meses en una cama", aseguró la modelo, sobre las consecuencias de su proceso de divorcio, del que no destapó qué pasó realmente. "No me merezco estar en cama sintiendo lástima por mi. Quien no valore lo que tiene en su casa, no se merece lo que tiene allí. He estado con tratamiento psicológico y con personas que me han ayudado a ver sentido, lo feliz que es mi vida...", dijo.

Una vida en la que apareció su actual pareja, Pablo Marqués. "Llegó a mi vida cuando no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden, soy yo quien me merezco que me digan lo mejor y antes no era así, yo no era la importante, era otra persona la importante", destacó.