Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, habla sobre su exclusiva con Alejandra Rubio anunciando el embarazo: "Él lo vende todo"

Jeimy Báez, expareja de Carlo Costanzia, este miércoles ha expresado sus primeras impresiones sobre la noticia del embarazo de la actual novia del actor, Alejandra Rubio.

Así es la vida ha recogido estas declaraciones, en las que Jeimy manifestaba su deseo de que la relación entre ambos sea longeva, especialmente por el bienestar del futuro hijo: "Ojalá duren por ese niño".

La joven, que previamente había revelado que Carlo intentó retomar la relación cuando él ya estaba con la hija de Terelu Campos, se ha tomado la noticia con positividad. "Un bebé siempre es una buena noticia", ha afirmado ante los reporteros.

En su intervención, Jeimy también ha hecho referencia a los lujosos viajes que compartió con su exnovio y ha mencionado un reciente viaje a Ibiza en el "barquito de papá".

Por otro lado, también ha atendido una llamada de TardeAR, en la que no se mostraba sorprendida de que Carlo haya compartido el embarazo públicamente, pues ha asegurado que "lo vende todo". Sin embargo, ha lanzado un 'dardo' a Alejandra: "Lo que me sorprende es que lo haya vendido ella, que no vende nada de su vida".

Por último, ha compartido con la colaboradora Leticia Requejo que el hijo de Mar Flores expresó interés en ser padre con ella anteriormente, aunque ha destacado que "eso ya es pasado".