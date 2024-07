Javier Ungría, contra Elena Tablada: "Quiere la custodia total por la pensión, no por el bienestar de nuestra hija"

Este viernes, en su último día de emisión, Así es la vida recogió unas declaraciones exclusivas de Javier Ungría, quien ha perdido la batalla legal contra Elena Tablada. El fallo judicial otorgó a Tablada la custodia total de la hija que tienen en común, rechazando la custodia compartida que Ungría solicitaba. El empresario compartió sus opiniones sobre la situación actual y sus expectativas futuras.

"Estoy bien dentro de lo que cabe, podría estar mejor. Estoy expectante con lo que va a pasar", confesó. El abogado defendió su derecho a pasar tiempo equitativo con su hija, argumentando: "Es lo justo. No veo ningún motivo por el cual yo no pueda estar el mismo tiempo con mi hija que ella".

Además, insinuó que las intenciones de Tablada no son del todo altruistas. "Ella quiere la total porque piensa que su hija está mejor con ella, yo considero que quiere la total porque eso significa una pensión", comentó, sugiriendo que los intereses económicos podrían haber influido en la disputa.

Además, criticó las declaraciones públicas de la diseñadora, quien ha manifestado su satisfacción con la decisión judicial: "Está diciendo todo el día por ahí que está muy feliz con la sentencia. Si estás feliz, ¿por qué estás amenazando con recurrir?".

En relación a los detectives contratados por Tablada para seguir sus movimientos, Ungría describió la situación como "curiosa", cuando menos. "Se presentaron unos informes de cómo es mi vida. Se habla de los informes en la sentencia en línea y media. Es curioso que en el juicio ni siquiera se comenta, pero luego sin embargo la jueza hace una pequeña referencia de ellos en la sentencia", explicó. Los informes, según contó, detallaban su vida diaria durante ocho meses, incluyendo su trabajo, visitas al gimnasio, salidas con amigos y momentos en los que su hija estaba con su madre.

"En su momento me lo tomé un poco mal porque no me gustaba, pero cuando vi los informes me lo tomé bien porque vi que era una actitud bastante normal. Pruebas no había ninguna, simplemente, informes", agregó.

Asimismo, Ungría manifestó su intención de recurrir la sentencia, aunque quiere esperar a ver De viernes, donde este 26 de julio se sentará Tablada: "Yo tengo pensado recurrir sí… lo estoy valorando. También estoy esperando a ver qué dice esta noche ella. Pero en principio sí".

Finalmente, lamentó el desgaste emocional que el proceso legal está causando y volvió a arremeter contra su expareja. "A ella le tiene muy entretenida esto. Es una pena. Cada uno lo vemos de una manera distinta. Yo me dedico a otra cosa. Esto es un poco desagradable", concluyó.