Javier Sardá, molesto con Boris Izaguirre tras su alegato a favor de la bisexualidad: "¿Qué te pasa? Estás haciendo un mitin"

Coincidiendo con uno de los temas de la semana, la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, y la posibilidad de que tuvieran o no una relación abierta, Boris Izaguirre aprovechó la tertulia que estaban teniendo en TardeAR sobre el jinete y sus supuestos escarceos para lanzar un mensaje a favor de la bisexualidad.

"Aquí el tema está abierto en que existe un miedo atávico a la bisexualidad y las nuevas generaciones tienen todo esto muchísimo más resuelto", aseguró el venezolano.

"Yo, por ejemplo, he sido homosexual por no atreverme a ser bisexual y entiendo perfectamente que un heterosexual no quiera admitir su bisexualidad", incidió.

Aunque sus compañeros volvieron al tema de Escassi, el escritor volvió a insistir: "Una generación tiene un conflicto con la bisexualidad, cuando las nuevas personas, los jóvenes, no lo tienen. De hecho, el colectivo se denomina LGTBIQ+ y la 'b' es por bisexualidad. La gente joven no tiene ese problema de la bisexualidad que acarreamos nosotros y que no hemos sabido evolucionar en ese sentido. No les importa tanto", aseguró.

"Yo por ejemplo como homosexual me mantuve en la homosexualidad y no entré en la bisexualidad porque consideré que era una cobardía a asumir la bisexualidad cuando estoy ahora aprendiendo que es simplemente una expansión más y me gustaría que lo entendiera la mayoría de la gente. Deberíamos ampliar todos más", propuso al resto de la mesa de debate.

Unas palabras con las que Javier Sardá se sintió algo molesto. Al menos con el speech que hizo el venezolano sobre la bisexualidad. "¿Qué te pasa? Estábamos hablando de Escassi y estás haciendo un mitin que no entiendo", aseguró, visiblemente contrariado y ante la mirada atenta de sus compañeros. La réplica de Boris fue reafirmarse en su postura: "Me parece importante decir todas estas cosas".