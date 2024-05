Javier Rey cuenta en 'El Hormiguero' cuál es su "superpoder": "Lo puedo hacer cuando quiera"

El Hormiguero arrancó la semana con los actores Javier Rey y Almudena Amor, que presentaron su nueva película, La mujer dormida, que llega a los cines el próximo 31 de mayo.

Narra la historia de una auxiliar de enfermería que comienza a sentirse atraída por el marido de la mujer en estado vegetativo a la que cuida. A partir de ahí empieza a ser acosada por extraños fenómenos.

Pablo Motos quiso que el actor contara a los espectadores su 'superpoder': "No sé si lo es, pero es que me puedo dormir donde y cuando quiera", admitió Rey.

"Lo puedo hacer con solo cerrar los ojos diez segundos. A veces, incluso, me duermo antes de que mi cabeza toque la almohada, pero no es narcolepsia", añadió.

El invitado también destacó que "a veces sueño que me he dormido cuando estoy dormido o que estoy rodando. Cuando me despierto, no si he estado trabajando o lo he soñado".