Jaume, dispuesto a 'sacrificarse' con tal de conquistar a su cita en 'First Dates': "Si hace falta, voy al gimnasio"

Jaume llegó a First Dates este miércoles con una bolsa en la mano que contenía un par de obsequios, uno para Carlos Sobera y otro, para su cita de la noche.

El comensal le entregó en primer lugar el suyo al presentador, que quedó encantado al ver un retrato suyo tipo cómic: "Me gusta mucho dibujar, sobre todo ese estilo", afirmó Jaume.

Jaume y Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Vivo con mi madre, la hago compañía y estoy siempre con ella. El problema está en que si saliera bien la cita y pudiéramos tener relaciones, en mi casa no podría ser", explicó.

"Vengo al programa buscando una persona agradable, con conversación y a la que le guste ir al cine, y a pasear", le explicó el barcelonés al conductor del programa.

Su cita fue Yolanda, una mujer para la que el deporte era parte fundamental en su rutina diaria: "Me gusta mucho la vida saludable y me considero una mujer moderna y apañada".

Jaume se puso tan nervioso al verla porque le gustaba que, al saludarla, la pisó, pero ella, en cambio, se sintió un poco decepcionada al conocer al comensal, ya que no era lo que esperaba.

Yolanda y Jaume, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa a conocerse un poco más, y ya sentados, el barcelonés le hizo entrega de su regalo a su cita, un dibujo exclusivo: "Sirvió de portada para un libro de poesía de un compañero", afirmó Jaume.

Cuando hablaron de sus aficiones, Yolanda le dijo que le gustaba mucho el deporte e ir al gimnasio, pero él reconoció que no practicaba ninguna disciplina: "Si tengo que ir al gimnasio, yo voy".

Tampoco le gustó a la comensal, como exfumadora, que él sí que fumase, aunque Jaume intentó excusarse en que solamente lo hacía en ocasiones especiales como fiestas o cumpleaños.

Al final, el barcelonés reconoció que le encantaría tener una segunda cita con Yolanda: "Me adapto a lo que haga falta". Pero ella, en cambio, prefirió no volver a quedar: "No he sentido la atracción que esperaba".