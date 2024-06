Jalis de la Serna descubre la nueva droga de moda en Ibiza: "Aspiran el gas de los globos, y consiguen un efecto estupefaciente"

El periodista, Jalis de la Serna, se trasladó hasta Ibiza en Apatrullando durante la noche del miércoles. En uno de los barrios más económicos de la ciudad, donde se encuentra la discoteca Holiday, el reportero se cerciora de que muchas personas llevan un globo en la mano.

Lejos de celebraciones, descubre que es una droga: "Se ha puesto de moda". El reportero continuó, explicando la metodología. "Aspiran el gas que hay dentro de los globos y con eso obtienen algún tipo de efecto estupefaciente", aseguró.

De la Serna intentó conseguir algún globo, preguntando a las personas que veía con ellos por la zona, que eran muchos. Sin embargo, el estar acompañado de una cámara no le hizo ningún favor. "No queremos discutir", le decían.

Un joven se paró con el periodista para hablar de la droga. "Esto te lo tomas y es una mierda luego", declaraba. "No te imaginas cómo es, lo pruebas y te da para eso", añadió un poco inconcluso el chico.

Posteriormente, un trío de británicos que llevaban un globo rosa vacilaron a Jalis, afirmando que solo inhalaban oxígeno. "Me voy porque no me siento bien", se marchó excusándose uno de ellos, mientras el resto no podía parar de reír mientras consumía el contenido del globo.