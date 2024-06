Jaime Cantizano se despide entre lágrimas de 'Mañaneros': "Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo, os voy a echar de menos"

Tras una temporada al frente de Mañaneros, este viernes, Jaime Cantizano se ha despedido del matinal de Televisión Española. Hace algunas semanas, Atresmedia hacía oficial el fichaje del presentador por Onda Cero, donde abrirá una nueva etapa en las tardes cogiendo el legado de Julia Otero, que pasará a las mañanas del fin de semana de la cadena de radio.

Así, este viernes, el presentador ha vivido una gran despedida preparada por todos sus compañeros que, incluso, han contactado con algunos colaboradores del matinal que querían desearle un gran futuro profesional de mano de la cadena naranja.

Además, Edu, el becario de Mañaneros, ha hecho entrega a Cantizano de un regalo: una taza oficial del programa y, además, un vídeo en el que el espacio de RTVE ha recopilado los mejores momentos del presentador al frente del matinal de La 1.

Visiblemente emocionado, el presentador ha aprovechado para despedirse tanto de sus compañeros como de la audiencia de La 1: "Yo, como muchos de vosotros, llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y uno hay veces que piensa 'pues ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender'. Este año me ha pasado algo que no pensé que me iba a ocurrir: he aprendido mucho de un equipo y de televisión".

"Con este componente profesional, y humano de Mañaneros, esto tiene que salir bien", ha asegurado el presentador con respecto al futuro del programa que, durante el verano, pasará a estar capitaneado por Laura Lobo y Alberto Herrera.

"Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo. Yo entiendo el trabajo, desde hace muchos años, como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómoda a la gente que le rodea. Aunque no os lo creáis, os voy a echar de menos", ha sentenciado Jaime Cantizano, que ha recibido el aplauso de todos sus compañeros.