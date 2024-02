Ivana Icardi y Mayka se pelean por un pene en 'GH Dúo': "¡Qué vergüenza!"

Un pene dibujado en la pizarra de la cocina de GH Dúo. Ese es el motivo por el que Mayka e Ivana Icardi tuvieron un enfrentamiento en la casa de Guadalix por la ubicación del dibujo. "¿Quién dibujó un pene al lado del nombre de mi hija?", preguntó la argentina.

Mayka confesó que ella era la autora de la obra artística: "Pero no vi los nombres, solo lo dibujé. Ni siquiera sé cómo se llama la hija". Ivana se enfadó mucho, aunque su compañera no vio que la situación fuera para tanto, algo que la enfadó mucho más.

"A ti te afectan otras cosas, a mí esto. No me gusta que se pongan cosas al lado del nombre de mis familiares", explicó Icardi. Todos los concursantes pudieron ver las imágenes de lo ocurrido. "¡Qué vergüenza!", repetía Mayka al verse.

¿Pero cuántas veces han dicho la palabra pene? 🍆



🔁 82

❤️ He dejado de contar al tercero#GHDúoUltraMartes pic.twitter.com/vMzxNFaqGP — Gran Hermano (@ghoficial) February 6, 2024

Cada uno sacó sus propias conclusiones. "No creo que lo hiciera a propósito, pero me pareció una cosa estúpida de niño de primaria", aseguró Ivana. "Se quiso hacer la graciosa, y me parece lamentable", añadió.

"Aquí hacemos tonterías y cosas que no hacemos en nuestra vida diaria", se justificó Mayka muy avergonzada tras las imágenes. Eso sí, se enfrentó con Ivana por llamarla inmadura y niña de primaria.