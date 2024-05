Iván, uno de los Petazetaz, asegura que es otra víctima: "Yo no hacía nada, me enganché a las drogas por Hernán, no pensaba en otra cosa"

El caso de los Petazetaz sigue su curso, aunque ahora ha dado un giro de 180 grados. Ahora, Iván, uno del dúo de influencers se ha posicionado de lado de las víctimas y acusa a Hernán de haberle drogado.

Así, el joven de 21 años ha concedido, en exclusiva, una entrevista a Vamos a ver donde asegura que fue Hernán quien le introdujo por completo en el mundo de las drogas.

"Otro compañero y yo empezamos grabando vídeos de broma y fuimos como a una discoteca. Allí le conocíamos porque sabíamos que vendía droga y nos enseñó la nueva moda. Desde el principio me decía que me drogase más y me enganché a esa sustancia. No pensaba ni en comer ni en dormir, me pasaba como cinco o seis días despiertos, dormía tres y seguía. Solo pensaba en la droga", ha señalado Iván.

Acerca de si drogaban a las jóvenes, Iván ha sido muy claro: "Nos drogábamos todos. Solía echar más cantidad porque yo le pedía uno y me decía que me echase otro porque él no lo había hecho. Yo no lo hacía, igual yo quedaba con una chica en un parque y él me decía que la llevase y ella se fuese con sus amigas. También me dejaba mal para que se fuesen con él".

Iván también ha reconocido que algunas de las víctimas eran menores: "Algunas lo eran porque él estaba con una menor y este era su ambiente. Había dos cámaras, una en su habitación para ver si alguien le robaba la droga y otra en la cocina para ver quién ensuciaba los platos. Apuntábamos las dosis para que no se consumiese de más".