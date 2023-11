Isabel Pantoja no despide a su equipo "por miedo"

Después de que el pasado miércoles se publicaran unas imágenes de Isabel Pantoja en un centro de estética de Córdoba, los rumores de una posible ruptura de la cantante con su equipo de peluqueros y maquilladores no se hicieron esperar.

Este fin de semana, Fiesta se ha puesto en contacto con la peluquería del centro de Córdoba a la que la artista acudió, pero desde el establecimiento ni confirman ni desmienten si tiene problemas con su equipo de trabajo.

Sin embargo, Alexia Rivas apareció en plató con una última hora que arroja algo más de luz a esta cuestión. Según la periodista, la tonadillera no solo no habría prescindido de su equipo de imagen, sino que además tendría un motivo de peso para no hacerlo.

"No despide a sus trabajadores por miedo a lo que puedan contar, por miedo a que se sienten en un plató. Tiene miedo a que la vendan y den información sobre ella", aseguró la colaboradora. "Me cuadra un poco, yo le doy veracidad a lo que me cuentan", remató.

La nula relación entre Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Riera e Isa P., no generar de dar noticias. Ahora se ha revelado la decisión que habría tomado la artista de cara al día que fallezca.

Según revelaron este miércoles en Fiesta, la tonadillera habría comunicado a su entorno más directo a modo de últimas voluntades que no quiere que nadie se acerque hasta el tanatorio para presentar sus condolencias y respetos, ni siquiera su propia familia. En definitiva, renuncia a tener un funeral propiamente dicho.

"Isabel Pantoja está cansada. Lo que quiere hacer de aquí hasta que ella ya no esté en este mundo es que sus hijos no vuelvan a comercializar con ella y el día en el que ella ya no esté que ellos ya no tengan ni una oportunidad de vender el funeral, el entierro ni cómo se sienten", contó Iván Reboso. "Si ella ahora está sola, se va a ir sola, está cansada de que su imagen esté por encima siempre de la de sus hijos, así lo ha tomado como determinación y así es como lo va a hacer", detalló.