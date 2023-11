Isabel Pantoja no despide a su equipo de peluquería y maquillaje "por miedo a que cuenten cosas", según Alexia Rivas

La vida de Isabel Pantoja se ha convertido en un camino de espinas repleto de desconfianzas y es que, tal como ha apuntado la periodista Alexia Rivas, la tonadillera querría despedir a todo su equipo de peluquería y maquillaje... pero no puede hacerlo "por miedo a que cuenten cosas".

Así, tal como ha recalcado Rivas este lunes en Vamos a ver, Isabel Pantoja y su hermano Agustín no estarían contentos con algunos episodios que habían ocurrido durante la gira de la cantante e, incluso, habrían calificado de "aquelarre" lo que sucedió en Estados Unidos.

"En la gira por Latinoamérica sucedieron cosas que no gustaron ni a ella ni a Agustín. Por un lado, no les gusta la exposición tal alta que tuvo en redes sociales. También hay un cisma cuando un maquillador habla con los medios y dice que ha habido giros. Eso ella cree que no lo debería haber dicho y decide distanciarse un poco", ha apuntado Rivas.

Sin embargo, Cristina Tárrega ha dado otra versión de los hechos: "He hablado con Alberto Dugarte y él jamás, que hace a muchísimas personas, ha dicho nada ni lo va a decir. Tienen un concierto el 30 de diciembre con ella y va a trabajar todo el equipo con ella".

Por su parte, Antonio Rossi ha apuntado que en la gira que la cantante tuvo en Estados Unidos tuvieron un gran problema y ocurrieron cosas que cambiaron su relación para siempre: "Dejaron de dormir en el mismo hotel y solo hablaban con su productora".