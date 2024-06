Isabel Ordaz, tras superar un cáncer de colon: "No puedes tener esperanza, con el cáncer vives el presente más inmediato"

Isabel Ordaz, operada de un cáncer de colon, ha visitado este viernes el plató de Espejo Público, desde donde ha confesado a Susanna Griso cómo ha sido el paso de la enfermedad por su cuerpo y cómo ha sido el proceso de superación.

"Cuando te dicen lo que tienes es complicado. La conciencia necesita un tiempo, estás estupefacta. La palabra cáncer se queda merodeando a tu alrededor", ha comenzado explicando la actriz de Aquí no hay quien viva que, además, ha apuntado: "Mi cuerpo podía ser cedido a la medicina con terapias tremendas como radioterapia y quimioterapia, pero a mí lo que me interesaba era contar y hacer un relato".

Una historia que ha plasmado en su novela La vida en otra parte: "Yo no escribía para publicar un libro, tan solo para recomponerme. Psíquicamente, el 'yo' empieza a quedarse en un segundo plano: ya no podía ser profesional, sino un ser tan social".

Asimismo, la intérprete ha narrado que un diagnóstico de cáncer es como si ahora te dice: "Se va a montar usted en un cohete y se va a la luna. Ese camino de enfrentarse al dolor ha sido un juego de luces y sombras. La enfermedad está estigmatizada en la sociedad en la que vivimos. Vamos continuamente hacia la cumbre, el triunfo o vencer. El cáncer es la historia de un fracaso y, socialmente, ves que la gente te mira de una manera extraña y empiezas a ver otra mirada de la gente. Tú misma necesitas también no estar tan a fuera. Se cierran un poco las ventanas".

"El cáncer da miedo, la enfermedad da miedo, al igual que da miedo la ruina. Son las patas de la desdicha. La enfermedad no es agradable y parece que se puede contagiar. Cuando estás en casa y te llaman por teléfono te produce mucha felicidad. El cuerpo te abandona y no puedes ni abrocharte los zapatos. Que vinieran las visitas y los amigos un paquetito de galletas me encantaba", ha señalado Isabel Ordaz.

Ahora, una vez superado el cáncer de colon, Isabel Ordaz ha recalcado que le ha quedado "mucho amor a la vida y una gran solidaridad". Además, desde que pasó el cáncer, ha confesado, se ha vuelto un poco llorona por todo lo que ha sentido y sufrido: "Con el cáncer te olvidas de la palabra 'esperanza' porque implica un futuro, y con esta enfermedad vives día a día, el presente más inmediato".