Isabel Jiménez recuerda su tensa cámara oculta con 'Telecoca': "Jamás había visto droga"

Isabel Jiménez recordó en Martínez y hermanos sus 19 años trabajando en informativos. La periodista aseguró haber trabajado mucho como reportera: "He hecho mucha calle". Flo Fernández, que estaba también de invitado, se burló de ella. "Tiene mucha calle", bromeó.

El momento más tenso que recordó Jiménez fue cuando investigó el 'Telecoca'. "Fui con mi cámara oculta a investigar lo de la coca a domicilio", explicó. "Llamé al tipo y le dije que estaba con unas amigas y que me trajera cosas -cocaína-", relató.

La mujer se hospedaba con su equipo en un hotel de Madrid. "Era un hotel de mala muerte en el centro, que olía a lejía de haber tenido que desinfectar la moqueta", describió detalladamente.

"El hombre tocó a la puerta y me dio un paquetito, y yo le di el dinero", continuó la historia. En ese momento pasó algo que no esperaba: "Me preguntó que si no la probaba y yo no había visto droga jamás".

Finalmente, Isabel pudo salir del paso sin problema: "Olí la pelotita dura que me dio y le dije que estaba muy bien. Se fue tan contento". Dani Martínez se echó a reír, sorprendido porque eso le valiera al vendedor de cocaína.