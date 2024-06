Isabel Gemio asegura que desapareció de la televisión porque así se decidió "en los despachos" y "no por el público"

La presentadora Isabel Gemio, que estuvo al frente de programas de gran éxito en los noventa como Lo que necesitas es amor, Sorpresa, sorpresa, Hay una carta para ti o De buena mañana, está ahora centrada en hacer televisión, pero en un soporte diferente: su propio canal de YouTube.

Para promocionarlo acudió como invitada al programa de Marc Giró en RTVE, Late Xou, donde aseguró que en la plataforma de internet se siente "libre". "Hago las entrevistas que me apetece, pero somos poquitos, humildes, a veces se me ocurren varias cosas y no se pueden hacer", explicaba sobre su proyecto.

También le gusta el nuevo medio porque no tiene prisas impuestas y puede tener tiempo para hablar relajadamente. "Eso ya en la televisión de hoy es imposible. El ritmo de ahora es demasiado acelerado. Tan deprisa no se pueden decir o escuchar según qué cosas", afirmaba.

#LateXou

"La profesión se paró para mí, no hubo hueco y no me quiero quejar de ello" 🗣️Isabel Gemio se sincera sobre su desaparición en los medios tras 40 años de éxito 📻📺 pic.twitter.com/95z0aAEeut — La 2 (@la2_tve) June 11, 2024

El presentador Marc Giró le preguntó por esa desaparición de la tele, de pasar de ser una de las presentadoras más conocidas a casi la nada. "La profesión se paró para mí, no hubo hueco. No me quiero quejar de ello, pero me sorprendió porque tenía mucho éxito en la radio. Fueron 14 años muy bonitos de los que me siento muy orgullosa", respondía, acordándose de Te doy mi palabra, que presentó entre 2004 y 2017) en Onda Cero.

A día de hoy, no sabe o no dice los porqués de ser apartada de la pantalla. "Nunca me dijeron la razón, las decisiones de despacho nunca se dicen. Pero te diré eso de que 'me quitaron en los despachos pero no el público", afirmaba la presentadora.

Sin embargo, Isabel Gemio sí apuntaba a algunas pistas. "En el fondo, la sociedad machista prefiere a una sumisa que a una persona libre con criterio, que se siente capaz de decir 'no', tener claro lo que quiere y no quiere. Yo soy muy inconformista, siempre me ha gustado tener claro lo que tengo que hacer", aseguraba, antes de decir que su asignatura pendiente en televisión es hacer un late night.