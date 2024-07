Isabel Forner se emociona con la despedida que le dedica Manu en 'Pasapalabra': "¡Qué bonito!"

Este jueves fue día de despedidas en Pasapalabra, donde Vicky y Manu agradecieron su ayuda los últimos tres días a Isabel Forner, Jimmy Barbatán, Pepa Rus y David Castillo.

Primero fue el turno de la burgalesa, que comentó: "Me quería despedir de mi equipo, Pepa, David, sois unos cracks. Isabel y Jimmy, otros cracks...".

"Me lo he pasado superbién, tenéis una energía muy positiva. Y me he venido arriba, sobre todo con Isabel... ¡Madre mía! Muchas gracias y encantada", apuntó la concursante.

Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Tras jugar las primeras letras del Rosco del día, llegó el turno de las originales despedidas que Manu hace de los invitados en cada entrega del concurso de Antena 3.

"Quería despedirme del equipo azul, me lo he pasado Pepa con ella. Decirle a David que con el carisma que tiene podrá vencer a cualquier Goliat que se le ponga en la vida", comentó el madrileño.

"A Jimmy, que lleva muchísimas joyas encima, pero él es la verdadera joya. Y a Isabel, decirle que me he equivocado, tendría que haberme dedicado al deporte para que alguien como ella cubriese mi información", añadió.

Isabel Forner, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Roberto Leal destacó que había visto visiblemente emocionada a la periodista: "Te has emocionado y todo, Isabel". Forner le dijo a Manu: "¡Qué bonito! ¡Que te como! Me he emocionado un poco porque se han despedido con mucho cariño. Gracias".

El presentador añadió sobre Manu antes de comenzar a jugar que "es un galán, un truhan, es un juglar, es todo... utiliza siempre este momento para desahogarse".