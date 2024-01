Isabel Díaz Ayuso, sobre el regalo de boda para Almeida: "Lo tengo que pensar, cualquier cosa del Atleti ya lo tiene"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso está casi todos los días en el punto de mira debido a sus múltiples encontronazos con las directrices tomadas por parte del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez.

Este miércoles, la política del Partido Popular ha visitado el plató de En boca de todos para charlar con Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro.

Durante su aparición, Isabel Díaz Ayuso ha abordado temas políticos como la amnistía a los presos del procès catalán y, finalmente, ha comentado un tema personal: la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, que tendrá lugar el próximo 6 de abril.

"¿Qué le va a regalar?", ha querido saber Nacho Abad, a lo que, entre risas, Isabel Díaz Ayuso ha respondido: "Ahí le tenemos, casado, felizmente casado. No lo sé todavía, no lo he pensado. Es que cualquier cosa del Atleti que le regale... ya lo tiene".

"Me lo tengo que pensar, tengo que ver y darle una vuelta todavía al regalo. Me alegro mucho por él", ha agregado Ayuso, muy contenta y mandado su apoyo y mejores deseos a su compañero de partido.