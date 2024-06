Isabel Díaz Ayuso, sobre la pérdida de su bebé: "No tenía nombre, pero le llamaba Manolito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a 100% únicos para enfrentarse a las preguntas de los 30 reporteros con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que componían que programa.

José Antonio Imbernon le preguntó si le gustaría ser madre. "Durante unas pocas semanas fui madre", explicó Ayuso con tristeza. "Al final no pude, lo perdí cuando llevaba conmigo ocho semanas", recordó.

"Teníamos mucha ilusión", aseguró. "No tenía nombre, pero le llamaba Manolito", señaló. De hecho, confesó una práctica que no dejaba de hacer: "Siempre estoy contando el tiempo que llevaría conmigo". Tras ello, explicó que ella pensaba que era madre para siempre.

Sin embargo, Díaz Ayuso alegró el ambiente con unas bonitas palabras. "Siempre pensaré en él y me quedo con que creo que es lo mejor que me ha pasado", relató. "No hay nada más bonito que dar vida, los niños y la familia", añadió.

Una mujer que estaba entre los reporteros, le agradeció a la presidenta sus palabras: "Nos ha pasado a muchas, no estás sola. Yo he perdido a dos". Isabel se percató de que no era una situación de la que se hablara mucho. "No sabía que le pasaba a tanta gente", reconoció.

Esperanza, otra de las reporteras únicas, quiso saber cómo le afectó esta pérdida. "Ha sido muy triste, pero tengo buen recuerdo y eso es lo importante. Siempre le voy a querer, y siempre tendré a mi niño, aunque no lo vea", le respondió emocionada.