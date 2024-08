Isa Pantoja: "Me he acordado del cumpleaños de mi madre por mi programa, no la voy a felicitar"

Este viernes, 2 de agosto, Isabel Pantoja cumple 68 años y, pese a ser un día importante, su hija, Isa Pantoja, ha tomado una drástica decisión. La relación entre ambas está completamente rota y prueba de ello ha sido la afirmación de la joven en el Club Social del programa donde colabora, Vamos a ver.

"Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta del programa, pero lo tengo tan asumido que no me había dado ni cuenta", ha asegurado Isa Pantoja.

Dejando clara la distancia con respecto a su madre, Isa ha agregado: "No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y está cómoda".

De la misma manera, Isa Pantoja sabe perfectamente en qué punto se encuentra la relación con su madre y, por ello, ha decidido que no levantará el teléfono para ponerse en contacto con su madre: "No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima Anabel".

Además, Isa ha recordado cuándo fue la última vez que celebró el cumpleaños de su madre junto a ella, justo antes de la pandemia de la Covid-19: "Fue cuando estábamos todos, mi hermano, Anabel, mis sobrinos... Hace años que no lo celebra como antes".

Finalmente, con respecto al estado de salud de la tonadillera, la joven ha apuntado: "No he preguntado por ella, no sé nada de ella. Si ella no quiere una reacción mía, ¿para qué me voy a enterar? Si ella no quiere que yo sepa una cosa, yo no tengo por qué indagar".