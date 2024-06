Isa Pantoja, sobre el embarazo de su prima, Anabel Pantoja: "No creo que este bebé una a la familia"

Isa Pantoja decidió no hablar sobre las duras declaraciones de Dulce Delapiedra, quien fuera su niñera, sobre su madre, Isabel Pantoja. "Odio a Isabel, me ha hecho mucho daño cuando ella no sabía vivir sin mi", verbalizó la mujer.

"No quiero decir nada al respecto de la entrevista, no me siento capacitada para hablar", aseguró Isa. Tras ello, Bea Archidona le preguntó por el embarazo de su prima, Anabel Pantoja. "Me llamó y me lo contó, y yo estoy feliz por ella", respondió.

Se mostró feliz por Anabel, dado que sabía que llevaba un tiempo buscando un bebé: "Ha encontrado la persona perfecta, el momento perfecto y estabilidad".

Eso no quitó que hiciera declaraciones sobre los Pantoja. "No creo que este bebé una a la familia, aunque es una buena noticia para todos y estamos contentos por ella", dijo rotunda.

"¿Te molestaría que tu madre ejerciera de tía abuela?", le preguntó la presentadora, por la relación inexistente entre Isa y su madre en estos momentos. "Me reservo mi opinión, Bea", concluyó así la entrevista.