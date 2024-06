Isa Pantoja, sobre el embarazo de Anabel: "Me dolería que mi madre ejerciese de tía abuela, pero no lo haga de abuela"

El embarazo de Anabel Pantoja ha cogido por sorpresa a todo el clan. La sobrina de Isabel Pantoja espera a su primer hijo junto a su pareja, David Rodríguez. La mujer se encuentra en el cuarto mes de gestación y sus planes pasan por criar a su bebé en Arguineguín, en Gran Canaria.

Así, este miércoles, Vamos a ver ha contactado en directo con Isa Pantoja, quien ha explicado cómo se enteró de la noticia: "Me enteré justo por la comunión de Alberto. Una vez que salió la exclusiva, me llamó y me dijo que estaba muy contenta y recibiendo mensajes de todo el mundo. Yo estoy muy contenta, pero ella lo está más que nadie".

Además, la joven ha desvelado algunos consejos que ha dado a su prima: "Yo estoy todo el rato diciéndole cosas de mi hijo y ahora lo que le digo es que pase de comentarios negativos y que disfrute de su embarazo".

De la misma manera, Isa ha comentado si este bebé unirá a la familia Pantoja: "Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así". Además, la joven ha analizado si le molestaría que su madre ejerciese de tía abuela, pero no de abuela: "Claro que me dolería... es más, me jodería. Más allá de eso, ojalá sigan teniendo ese contacto".