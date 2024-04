Isa Pantoja molesta con el equipo de 'De Viernes' tras la emisión de unas imágenes suyas del pasado: "No era necesario"

Isa Pantoja se convirtió de manera inesperada en protagonista del último programa de ¡De viernes! después de que la organización emitiese unas imágenes de su boda con Alberto Isla en Supervivientes en 2018 mientras debatían sobre la edición de este año. La hija de la tonadillera quedó completamente descolocada al verlas.

Esta semana Ana Herminia viajará hasta Honduras para celebrar su enlace matrimonial con Ángel Cristo Jr, quien sigue concursando en Supervivientes. "Yo quiero que toda España lo vea", dijo la novia. Sin embargo, este no es el primer enlace matrimonial que se va a celebrar durante el programa.

En 2018, Alberto Isla, la entonces pareja de Isa Pantoja, concursó en el reality de supervivencia. La hija de la tonadillera viajó entonces hasta el caribe para darse el sí quiero con el padre de su hijo. "Isa, tú te casaste también allí, no?", preguntó Beatriz Archidona antes de recuperar las imágenes de la ceremonia, algo que no gustó nada a la colaboradora.

"No era necesario tampoco, pero vale", contestó de mal humor Isa Pantoja. La hermana de Kiko Rivera no se mostró especialmente cómoda al tener que revivir su boda en el plató. No obstante, decidió pasar por alto la situación y mandar un mensaje de ánimo a Ana Herminia: "Es una experiencia increíble, Ana. Lo tienes que disfrutar a tope… Al final te estás casando con una persona y no con su familia. Disfrútalo", afirmó

El enlace matrimonial entre Hermida y el hijo de Bárbara Rey surgió durante la última emisión de Tierra de nadie, momento en el que la pareja de Ángel Cristo Jr. viajó hasta los Cayos Cochinos para visitarle. Lo que nadie esperaba era que el concursante expresase su amor de esa forma a Ana. Ahora hay que esperar hasta la próxima gala de Supervivientes para ver como la pareja se da el sí quiero.