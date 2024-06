Isa Pantoja recuerda la promesa que le hizo su madre cuando se quedó embarazada con 17 años: "Yo no la veo a mi lado..."

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio sigue estando de plena actualidad. Tal como apuntó la joven en su exclusiva para la revista ¡Hola!, aunque su madre, Terelu Campos, se sorprendió al principio, le brindó su apoyo sin dudarlo.

Este viernes, desde el plató de Vamos a ver, Isa Pantoja ha recordado cuando ella, con tan solo 17 años, se quedó embarazada de su, entonces, pareja, Alberto Isla. Así, la joven ha explicado cómo se tomó su madre la noticia.

"No reaccionó como si fuese una noticia feliz. No era lo que ella esperaba. El momento fue muy similar al que cuenta Alejandra. Yo ya lo sabía, pero me hice un poquito la... buah. Siempre he estado muy sobreprotegida por ella y es verdad que estaba más atacada que ella. Mi madre, en ese momento, el disgusto que tendría no se lo vi porque tomó las riendas de la situación y me dijo 'no te preocupes, aquí estoy yo y lo más importante ahora es el bebé, no te alteres'", ha señalado la colaboradora del matinal de Telecinco.

Asimismo, la joven ha destacado que la tonadillera le dijo que lo hablarían más adelante: "Me dijo lo típico de que cuando la pareja lleva poco tiempo no hay gran estabilidad para enfrentarse a una situación así, porque un hijo te cambia la vida por completo. Me dijo 'hagas lo que hagas, voy a estar aquí'".

Tras esto, Joaquín Prat ha reaccionado rápidamente: "Pues no lo ha cumplido"; ante lo que Isa ha respondido: "Pues eso mismo. Yo no la veo a mi lado, si vosotros la veis...".