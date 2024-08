Isa Pantoja lanza una petición a su madre sobre su adopción: "Hay muchas cosas que me gustaría que me contara"

Isa Pantoja afronta uno de los momentos más característicos de su vida. Tras el 68 cumpleaños de su madre que, como ella misma ha contado, se ha enterado por el programa Vamos a ver en el que es colaboradora, la hija de Isabel Pantoja ha afrontado además la noticia de que Telecinco prepara una serie sobre la tonadillera.

Una noticia que ha provocado que la colaboradora de televisión le lance a su madre una petición que tiene que ver con su adopción. Y es que la hija de la cantante le ha pedido por televisión a su madre que sea ella quien le cuenta algunas cosas de ese proceso antes que enterarse a través de la serie.

"Prefiero que me llame ella a ver la serie. Si la tengo que ver, la veré, claro. No sé qué actriz me gustaría que hiciera de mí. Lo pensaré y se lo paso. Vosotros sabéis las partes más polémicas, pero hay muchas cosas que yo desconozco como cuando fue a buscarme, que yo no las sé por ella y me gustaría que me contara a mi primero. Pero vaya, que si me entero por la serie, pues me enteraré por ahí", ha afirmado Isa Pantoja hacia sus compañeros.

Además de eso, la hija de Isabel Pantoja, que no tiene ninguna relación precisamente con su madre, ha afirmado que se entera de todo lo que le sucede a ella por el programa en el que trabaja. "Vosotros sabéis que yo me entero de todo lo que tiene que ver con ella por aquí, vaya. ¿Y Cantora, qué, se va a vender?", le ha preguntado a sus compañeros sobre el futuro de la finca donde creció. "Me da pena que se vaya a vender sin haber podido despedirme", aseveró.

Y, a pesar de no hablarse con su madre, su hija ha tenido buenas palabras hacia ella: "A mí me encantan los conciertos de ella. Es una superbuena artista. Para mí ella es la número uno. Siempre he ido a los conciertos y era mi diversión de adolescente. Llevaba a mis amigas, porque para mí, mi madre ha sido y es superimportante. Ahora mismo no me veo trabajando con ella como Anabel".

"Envidia sana"

Sobre esta última, precisamente, la colaboradora también ha contado qué sintió al ver la reacción de su madre cuando se enteraba de que Anabel Pantoja estaba embarazada. "Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Yo pienso mucho en el presente y no miro hacia atrás. Cuando me preguntan sobre qué siento cuando las veo juntas, pues me alegra, pero también es como tener un poco de envidia sana, buena, porque me encantaría estar en esa posición", ha asegurado.

"A ver, me duele. ¿Que me hace superfeliz? Pues no. Claro que me duele, pero no tanto por mí que soy una persona adulta. Que yo no llore como antes no significa que no me duela. Al final, en mi día a día yo tengo a mi lado a la gente que quiero, me gustaría tener a más gente, sí, pero yo me siento plena", ha añadido.