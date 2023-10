Isa Pantoja habría reservado un lugar para su madre por si esta decidiera acudir a la boda en el último momento: "Tiene esperanza"

Este viernes, Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el 'sí quiero' en una ceremonia que tendrá lugar en una prestigiosa finca de Sevilla. Allí se congregarán familiares y amigos de la pareja para celebrar con ellos unos de los días más importantes de sus vidas.

Sin embargo, en boda, las ausencias han sido lo más comentado. Isa no estará acompañada de su hermano, Kiko Rivera, con quien no mantiene ningún tipo de relación; pero tampoco acudirá su madre, Isabel Pantoja, que no ha estado presente en ninguna de las bodas de su hija.

Así, este viernes, Espejo Público ha mostrado la conversación que el matinal ha podido mantener con una persona muy cercana a la novia: "Es verdad que ella está decepcionada con toda la situación de su madre, pero siempre te queda algo de... esperanza".

"Ella ha pedido que su plato y su cartelito con su nombre esté en el banquete. Tiene la sensación de que en el último momento pueda asistir. Están relativamente cerca y... bueno, supongo que todo puede pasar. Al menos es lo que le gustaría a ella", ha señalado el entorno de la joven.

Por su parte, Gema López ha destacado que la finca de Cantora, donde se encuentra la tonadillera, y el lugar en el que tendrá lugar la ceremonia nupcial se encuentran a solo 1 hora y 16 minutos de distancia si el viaje se realiza en coche, por lo que la cantante podría escoger un traje y presentarse en la boda de su hija en el último momento.